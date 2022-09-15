Mağusa'da çalışanlar iş başı yaptı; çöpler toplanıyor

İş bırakan çalışanlar nedeniyle Mağusa'da çöpler toplanamadı.

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15/09/2022

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Mağusa'da çalışanlar iş başı yaptı; çöpler toplanıyor

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde kurulan GAMABEL isimli özel şirket çalışanlarının maaşları ayın 15 günü geride kalmasına rağmen ödenmezken, iş bırakan çalışanlar nedeniyle Mağusa'da çöpler toplanamadı.

Oluşan çöp dağları, vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkilerken, özellikle Kaleiçi'ne gelen turistler çöp manzarası ile yüzleşti. 560 GAMABEL isimli şirket çalışanının, Maliye Bakanlığı'ndan bugün gelmesi beklenen avansla ödeneceği öğrenildi.

Sürekli olarak borçlanan belediye, çalışanların parasını da ay sonu gelecek parayla ödeyecek. Bu şartlarda, Eylül sonu maaşlarının nasıl ödeneceği ise belirsizliğini koruyor.

15/09/2022 09:49
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TAGS: Mağusa, çöp, belediye,
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