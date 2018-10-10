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Mağusa'da çıkan kavgada Deniz Balçık ağır yaralandı

Mağusa faaliyet gösteren gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı

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10/10/2018

Mağusa'da çıkan kavgada Deniz Balçık ağır yaralandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da faaliyet gösteren “Gold Night" isimli gece kulübünde dün akşam çıkan kavgada Deniz Balçık ağır yaralandı. Deniz Balçık’ı 4 yerinden tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla ağır şekilde yaralayan Zeki Harmani ise tutuklandı. “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama" ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Harmani aleyhine 2 gün tutukluluk alındı.

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TAGS: mağusa, deniz balçık
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