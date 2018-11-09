Mağusa'da cinsel saldırı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan H.H.D, 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Geçtiğimiz hafta sonu meydana geldiği iddia edilen olay müşteki kız ile annesinin polise giderek şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı. Dün polise yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlı H.H.D “Cinsel saldırı” suçlamasıyla az önce Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.