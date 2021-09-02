Mağusa’da çocuk parkında 111 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
02/09/2021
Mağusa’da çocuk parkında uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 111 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirildi.
Operasyon sonucu Elijah Oluwatatobi Olajanmok ile Emeka Agustine İke isimli 2 kişi gözaltına alındı.
PCR testi sonuçlarının çıkmasında gecikme yaşanmasından dolayı zanlılar mahkemeye çıkarılamadı.
Mahkeme, tutukluların gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatında yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeni ile zanlıların 1'er gün tutuklu kalmasına karar verdi.
kaynak: MHA