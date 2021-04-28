Mağusa’da dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Mağusa’da bugün saat 16.30 sıralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde kaza meydana geldi.

KZ 735 plakalı araç sürücüsü, Charles Darwin caddesi üzerinden çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o sırada çemberde yol almakta olan JT 414 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç önce kaldırıma, daha sonra ise ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kazada 2 araç hasar görürken, Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (MHA)

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28/04/2021 18:15