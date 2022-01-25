Mağusa’da eski eser ele geçirildi

Gazimağusa’da “Kanunsuz eski eser tasarrufu” iddiasıyla 64 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 24.01.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, M.E.(E-64)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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25/01/2022 11:41