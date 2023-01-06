Mağusa'da ev yangını

Gazimağusa’da, dün saat 12:00 sıralarında, Şaziye İsmail Sokak üzerinde bulunan Ahmet Baran YİĞİT’in kalmakta olduğu apartman dairesinin yatak odası içerisinde, muhtemelen yatak üzerinde unutulan faal durumdaki saç kurutma makinesinden çıkan ısının yatak şiltesini tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan muhtelif ev mobilyaları ile giyim eşyaları, ahşap kapılar ve bir adet alüminyum pencere yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ikametgahın tüm duvarları islendi. Soruşturma devam etmediyor.

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06/01/2023 12:19