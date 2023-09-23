Mağusa’da ev yangını

Mağusa’da Ötüken Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin üst katında bu akşam üzeri yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın sırasında evde bulunanlar 2’nci kattan atlayarak alevlerden kurtulabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 18.00 sıralarında, Gazimağusa'da Ötüken Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın salon kısmı içerisinde, televizyonun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan televizyon, klima iç ünitesi, koltuk takımı, yemek masası ve sandalyeler, su sebili, 4 kapı, 2 pencere ile elektrik tesisatı yanarak zarar görürken, diğer odalar islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.