Mağusa'da eylem var!

Sendikaların pahalılık ve zamları protesto eylemleri devam ediyor.

Sendikalar, bugün saat 17.30’da Gazimağusa ‘Sulu Çember’ bölgesinde bir eylem gerçekleştirecek.

Sendikalar, dün Başbakan Faiz Sucuoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından yazılı bir açıklama yapmış, hükümete sundukları ekonomik önerilerin dikkate alınmasını sağlamak adına grev ve eylemlerine devam etme kararı almıştı.

Bugün ilk eylemlerini gerçekleştirecek olan sendikalar, halka mum ve ekmek dağıtımı yapacak.

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08/04/2022 10:27