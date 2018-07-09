HABER KIBRIS

Mağusa'da facianın eşiğinden dönüldü!

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09/07/2018

Mağusa'da facianın eşiğinden dönüldü!
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TIR'ın dorsesinde taşınan konteyner, yola devildi. 

Kaza saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa Liman yolu çemberinde  hareket halindeki konteyner yüklü TIR'ın, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmesiyle meydana geldi.Yeterli önlem alınmadan yüklenen  konteyner Liman çemberine geldiği sırada yola devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen vinç ile devrilen tır konteynerı kaldırıldı. Trafik bir süre aksadı,Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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TAGS: mağusa, konteyner, liman yolu
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