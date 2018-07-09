Mağusa'da facianın eşiğinden dönüldü!

TIR'ın dorsesinde taşınan konteyner, yola devildi.

Kaza saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa Liman yolu çemberinde hareket halindeki konteyner yüklü TIR'ın, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmesiyle meydana geldi.Yeterli önlem alınmadan yüklenen konteyner Liman çemberine geldiği sırada yola devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen vinç ile devrilen tır konteynerı kaldırıldı. Trafik bir süre aksadı,Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

HABERKIBRIS