Gamze PİR BAYKUR

Türkiye’den gelen yazı üzerine PGM’ye bağlı Özel Soruşturma Birimi ekipleri tarafından Mağusa’da FETÖ operasyonu düzenlendi. Yasa dışı cemiyete üye olduğu gerekçesiyle Türkiye’de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan Hakan B., bugün sabah Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada ise birçok telefon, dizüstü bilgisayar, tablet ve doküman bulunarak incelenmek üzere emare alındı. Emareler üzerinde yapılan inceleme sonucunda zanlı sayısının artabileceği belirtildi. Türkiye’den gelen yazı üzerine Mağusa’daki evinde tespit edilerek tutuklanan zanlı Hakan B., bugün sabah “Yasa dışı cemiyete üye olma” suçlamasıyla ilgili olarak nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.