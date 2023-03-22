Mağusa’da homofobik saldırı!

Kuir Kıbrıs Derneği geçen Cuma Gazimağusa’da bir homofobik saldırı yaşandığını kaydederek, suçluların ivedilikle yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “17 Mart Cuma günü Mağusa’da yaşanan homofobik saldırıda, bir genç, askeri kıyafetli bir kişi tarafından lağım suyu dolu kova ile saldırıya uğramıştır. LGBTİ+'ların güvenliğini sağlamak için acilen adımlar atılması gerekmektedir” denildi.

Bu olayın, LGBTİ+ topluluğuna karşı artan nefret ve şiddetin bir göstergesi olduğu savunulan açıklama şöyle sürdü:

“Kırılgan gruplara yönelik işlenen bu tarz suçlar nefret suçu kapsamında değerlendirilip polis tarafından da daha dikkatli şekilde soruşturulup ivedilikle suçluların yargı önüne getirilmesi gerekmektedir.

Olay sonrasında polise ifade veren mağdura konu ile ilgili araştırma yapılacağı bilgisi verilerek gönderilmiştir. Yaşanan olayla ilgili mağdurun resmi şikayetini almayan polis ayrıca olay yerinde bulunan ve emare olarak kullanılabilecek kovayı da almayı reddetmiştir. Bu durum, Kıbrıs'taki LGBTİ+ topluluğunun polis ve hukuk sistemi tarafından yeterince korunmadığına dair ciddi endişeleri arttırmaktadır. Olayın yaşandığı yerde çeşitli mağaza kameraları ve olaya şahitlik eden kişilerin de olduğu bilinmektedir. Tüm bu bağlamda zanlının bir an önce tespit edilip yargılanması gerekmektedir.”

Açıklamada benzer durumları deneyimleyen mağdurlar +90 542 8585847 numaralı telefonu arayarak yardım istemeye çağırıldı.

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22/03/2023 16:18