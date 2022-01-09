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Mağusa'da isyan ettiren manzara!

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09/01/2022

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Mağusa'da isyan ettiren manzara!

Mağusa'da Salamis yolu üzerinde bulanan bazı sokaklarda çöplerin yoğunlaşması ve lağım sularının taşması vatandaşları isyan ettirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkez Kafeterya'nın karşısında her gün yüzlerce öğrenci ve aracın  geçtiği Bahriyeli sokaktaki kirlilik hem kötü görüntüye hem de kötü kokuya sebep oluyor. Özellikle pandemi sürecinde bu görüntülerin oluşması vatandaşları rahatsız ederken, konuyla ilgili açıklama yapan bir vatandaş Sağlık Bakanlığı ve Mağusa Belediyesini göreve çağırarak duruma müdahale edilmesini istedi.

09/01/2022 10:42
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TAGS: Mağusa, çöp, çevre kirliliği
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