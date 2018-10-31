Mağusa'da kaçak mazot operasyonu

Mağusa’da faaliyet gösteren “Yonpaş Ltd” isimli iş yerinde 2 bin 850 litre mazot olduğuna inanılan kaçak akaryakıt tespit edildi… Şirketin işletme müdürü Mehmet Halis İkin ise tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından dün yapılan arama sonucunda 2 bin 850 litre mazot olduğuna inanılan kaçak akaryakıt tespit edildi. Konu iş yerinde 1’er tonluk 3 su deposunda kaçak akaryakıt tespit edilmesi üzerine ise şirketin işletme müdürü Mehmet Halis İkin ise tutuklandı. “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Akaryakıt depolama, nakliye ve satış yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamalarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı İkin aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.



