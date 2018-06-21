HABER KIBRIS

Mağusa’da kavga! 2 yaralı...

Trafikte başlayan tartışma oto galeride kavgaya dönüştü...

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21/06/2018
HK-ÖZEL

Mağusa’da kavga! 2 yaralı...
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Gamze PİR BAYKUR

 

Mağusa'da bugün sabah saatlerinde trafikte başladığı ileri sürülen tartışma “Barış Motors" isimli ş yerinde kavgaya dönüştü. Ali ve Ömer Ocak kardeşlerin bir taraf, Barış ve Zafer Yuca kardeşlerin bir taraf olduğu sopalı kavgada  kan aktı. Çıkan kavgada Ali ve Ömer Ocak kardeşler yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavgaya müdahale eden polis ise olayla ilgili tahkikat başlattı.

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TAGS: Barış yuca, Zafer Yuca, . Ali ocak, Ömer Ocak
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