Mağusa’da kavga! 2 yaralı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da bugün sabah saatlerinde trafikte başladığı ileri sürülen tartışma “Barış Motors" isimli ş yerinde kavgaya dönüştü. Ali ve Ömer Ocak kardeşlerin bir taraf, Barış ve Zafer Yuca kardeşlerin bir taraf olduğu sopalı kavgada kan aktı. Çıkan kavgada Ali ve Ömer Ocak kardeşler yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavgaya müdahale eden polis ise olayla ilgili tahkikat başlattı.