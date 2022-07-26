Mağusa'da kavga 2'si ağır 4 yaralı

Mağusa'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve iki grubun karıştığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. 3 kişi ise tutuklandı. Tutuklananlardan birinin evinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

24.07.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Remzi Göğüs Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde, iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası meydana gelen kavgada, Dangkgog AMOBI (E-27), Augustine Johnbull EHILENE(E-28), Chukwudalu Chiemelie AMOBİ (E-31) ve Dabeluchukwu Kelvin AMOBİ (E-28) vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralandılar

Olayda hafif şekilde yaralanan Augustine Johnbull EHILENE ve Chukwudalu Chiemelie AMOBİ, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, ağır yaralanan Dabeluchukwu Kelvin AMOBİ Gazimağusa Devlet Hastanesinde cerrahi serviste, Dangkgog AMOBİ ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.P.E.A.(E-29), C.C.O.(E-27) ve M.C.E.(E-36) tespit edilerek tutuklandı

Soruşturma kapsamında, zanlı S.P.E.A.’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta, mahkeme emri ile yapılan aramada; yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

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26/07/2022 12:00