Mağusa'da kaza!

Gazimağusa'da bugün saat 19.15 sıralarında dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi.

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23/11/2019
HK

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Mağusa'da kaza!

Gazimağusa'da bugün saat 19.15 sıralarında dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Korhan Hasan Ondal (E-19) Fattah Fatemizadeh (E-33) ve  Çağrı Demirkan (E-23) hastaneye kaldırıldı.

Gazimağusa'da bugün saat 19.15 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde (DAÜ- Salamis çıkış kapısı önlerinde) Korhan Hasan ONDAL (E-19) yönetimindeki EG 690 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunu muhafaza etmeyip karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fattah FATEMIZADE (E-33) yönetimindeki LZ 023 plakalı aracın sol ön kısmına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilerek yine karşı istikametten gelmekte olan Mehmet ALKAN(E-34) yönetimindeki KV 595 plakalı araca çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan Korhan Hasan Ondal, Fattah Fatemizadeh ve EG 690 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Demirkıran'nın(E-23) tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

23/11/2019 21:18
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TAGS: mağusa, kaza, trafik, Fattah FATEMIZADE, Korhan Hasan ONDAL, haber, kıbrıs, Çağrı Demirkıran,
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