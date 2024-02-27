Mağusa’da kazanan Bahçeşehir ve UKÜ

Musmer UniLeague’de dördüncü hafta heyecanı bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, günü galibiyetle kapatan ekipler oldu.

BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ HATA YAPMADI: 75-56

Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda karşılaştı. Maçın başından sonuna rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 75-56’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde Temur Rustamov, 25 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Avrupa Liderlik Üniversitesi’nde ise Isiaka Saliu da 25 sayı ile oynadı.

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ GALİBİYETLE TANIŞTI: 67-74

Günün ikinci mücadelesinde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, yine ayni salonda karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen mücadeleyi konuk Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 74-67 kazanmayı başardı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Ngoyi 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

HAFTANIN KAPANIŞI BAŞKENTTE

Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi yarın (28 Şubat Çarşamba) Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.