Mağusa’da ki kundaklamada tutuklu sayısı 3’e yükseldi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 19 Haziran tarihinde “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yerinin kundaklanması ile ilgili olarak 30 Haziran tarihinde tutuklanan zanlı Gürbüz Karagöz ile Durmuş Doğan’ın tutuklanmasının ardından Bülent Çavas isimli kişi de azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklandı. 1 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlılardan Gürbüz Karagöz’ün vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesi ışığında önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Bülent Çavas’ın, zanlı Durmuş Doğan’a 10 bin TL vererek konu iş yerini kundaklaması hususunda teşvikte bulunduğu ileri sürülüyor. Zanlı Çavas, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

10 bin TL karşılığında yaktırdığı ileri sürülüyor…

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Bülent Çavas’ın 19 Haziran tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yerinin kundaklanması olayı ile ilgili olarak 1 Temmuz tarihinde tutuklandığını söyledi. Yıldırım, mesele ile ilgili olarak 19 Haziran tarihinde başlatılan tahkikat kapsamında temin edilen kamera görüntüleri ışığında zanlı Gürbüz Karagöz ve Durmuş Doğan’a ulaşıldığını ve 30 Haziran tarihinde tutuklandıklarını anımsattı. Zanlı Gürbüz Karagöz’ün tutuklanmasının ardından konu suçu üvey babası olan zanlı Durmuş Doğan ile birlikte işlediği yönünde gönüllü ifade verdiğini söyleyen Yıldırım, yine zanlı Gürbüz Karagöz’ün 1 Temmuz tarihinde ikinci bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Yıldırım, zanlı Karagöz’ün vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesinde ise zanlı Bülent Çavas’ın, üvey babası zanlı Durmuş Doğan’a 10 bin TL para verip konu iş yerini yakması hususunda teşvikte bulunduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Alınan bu bilgi ışığında zanlı Çavas’a 1 Temmuz tarihinde ulaşıldığını ve tutuklandığını belirten Yıldırım, zanlı Çavas’ın, itiraf nitelikli olmamakla birlikte zanlı Karagöz ile Doğan’ı tanıdığına dair bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Zanlı Çavas 1200 TL ödeme yaptı…

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Bülent Çavas’ın, olayla ilgili bağlantısı olmadığını belirtse de ifadesinde birçok konuya değindiğini söyledi. Yıldırım, zanlı Çavas’ın, zanlı Karagöz ile Doğan’ın tutuklanmasının ardından zanlı Karagöz’ün annesi, zanlı Doğan’ın ise eşi olan kişiye 1200 TL para verdiğine dair sözlü beyanda da bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yıldırım, zanlı Çavas’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Bülent Çavas’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı Çavas, yarın zanlı Gürbüz Karagöz ve Durmuş Doğan ile birlikte yeniden mahkemeye çıkarılacak.