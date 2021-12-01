Mağusa'da kokain ve metamfetamin ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün Gazimağusa'da yaptğı uyuşturucu operasyonunda 25 gram kokain, 10 gram ağırlığında metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 40 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten veril bilgiye göre; 30.11.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Ö.U.(E-40)’nun kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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01/12/2021 12:16