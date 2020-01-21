Mağusa'da Korkutan Kaza!

Gazimağusa’da saat 14:00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Murat AYDAR (E-47), yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile Sulu Çember istikametine seyrettiği sırada, Telefon Dairesi önlerine geldiği zaman, direksiyon basında aniden rahatsızlanması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi neticesinde, o esnada Anıt Çember istikametine doğru seyretmekte olan Uğur ZAFERDEMİR (E-28) yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarptılar.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan LD 101 plakalı araç, o esnada aynı istikamette doğru seyreden Didem KUTGÜN (K-28) yönetimindeki PU 125 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye savrulan PU 125 plakalı araç cadde üzerinde Hamit Bedel Optik önlerinde park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL 852 plaklı araç geriye savrularak arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan CS 803 plakalı araç sürücüsü Murat AYDAR (E-47), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kafa travması ve kalp krizi teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor

21/01/2020 15:24