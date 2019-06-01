Mağusa'da Kurşunlama!

Gazimağusa’da, bu sabah 03:00 - 04:00 saatleri arasında boş bir ofise ateş açıldı. Ofisin, Mağusa’da görev yapan bir savcıya ait olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli binadaki kullanılmayan boş bir ofise, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 el ateş açıldı. Olay sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyo