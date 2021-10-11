Mağusa’da kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi

Mağusa’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 10.10.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, S.A.(E-35)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan arama sonucu; 9 mm çapında bir adet kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında bir adet kuru sıkı boş mermi kovanı ile bir adet sivri uçlu bıçağı kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



11/10/2021 14:09