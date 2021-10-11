Mağusa’da kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi
11/10/2021
Mağusa’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre; 10.10.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, S.A.(E-35)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan arama sonucu; 9 mm çapında bir adet kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında bir adet kuru sıkı boş mermi kovanı ile bir adet sivri uçlu bıçağı kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.