Mağusa’da kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi

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11/10/2021

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Mağusa’da kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi

Mağusa’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 10.10.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, S.A.(E-35)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan arama sonucu; 9 mm çapında bir adet kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında bir adet kuru sıkı boş mermi kovanı ile bir adet sivri uçlu bıçağı kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.

11/10/2021 14:09
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