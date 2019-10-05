Mağusa'da Mesarya'nın Gecesi: 0-1

Birinci Lig'de 4.haftanın önemli maçında Yonpaş Dumlupınar'a konuk olan Mesarya, mücadeleyi 1-0 kazanarak çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırzmızılılara galibiyeti getiren golü Ahmet Kıyı kaydetti. Mesarya aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarırken, Yonpaş Dumlupınar ise 7 puanda kaldı.

Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu, Osman Özpaşa

Yonpaş Dumlupınar: İsmail Tırlık, Abbas Osum, Türkkan Delideniz, İbrahim Köse (Dk.65 Turgut Kaçar), Berke Zorba, Turgut Kaan Çoban, Emre Soytürk (Dk 85 Burak), Mert Güçlücan, Ali Bayır (Dk.75 Hikmet), Ferdi Kösem, Beşir Ndiaye

Mesarya: Yusuf Altıner (Dk. 75 Mehmetali), Hasan Piro, Mustafa Ayker, Halil Turan, İbrahim Çıdamlı, Orhan Kalaycı, Arda Sözcü, Okan Göktürk, Abdullah Erol, Ahmet Kıyı (Dk.90 Halil Türen), Ferhat Aras

Gol: Dk.68 Ahmet Kıyı (Mesarya)

05/10/2019 14:09