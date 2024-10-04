Mağusa’da MTG fırtınası

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04/10/2024

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Mağusa’da MTG fırtınası

Süper Lig 3. Hafta açılış maçı Mağusa derbisine sahne oldu.
Dr. Küçük Stadında tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçta MTG ezeli takibi TH Dumlupınar’ı hezimete uğrattı. 
İlk yarısı 2-0 biten karşılaşmada Mağusa Türk Gücü 6-1’lik üstünlük sağladı. 
Maçta yıldızlaşan Şenol’un hat-trik yaparken diğer yıldız Opa (2) ve kaptan Erhun gollere imza attı, Dımlupınar’ın tek golü Mert’i  ayağından geldi.
Bu sonuçla MTG 3’de 3 yaparken Dumlupınar 3 maçta ikinci yenilgisini aldı ve sahasında 10 gol yemiş oldu.

04/10/2024 21:22
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