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Mağusa'da mülteci operasyonu

KKTC'ye girmelerine yardım eden bir kişi de tutuklandı

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28/09/2019
HK

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Mağusa'da mülteci operasyonu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu; Gazimağusa Limanı!ndan bir gemi içerisinde bulunan tır araca gizlenerek KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen toplam 10 erkek şahıs tutuklandı

 Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-32) de tutuklandı.

Polis soruşturması sürüyor

28/09/2019 10:47

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TAGS: mağusa, mülteci, operasyon
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