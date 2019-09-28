Mağusa'da mülteci operasyonu
KKTC'ye girmelerine yardım eden bir kişi de tutuklandı
28/09/2019
HK
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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu; Gazimağusa Limanı!ndan bir gemi içerisinde bulunan tır araca gizlenerek KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen toplam 10 erkek şahıs tutuklandı
Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-32) de tutuklandı.
Polis soruşturması sürüyor