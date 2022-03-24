Mağusa'da narkotik operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.

Gazimağusa’da, gerçekleştirilen operasyonda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile içerisinde iki adet canlı mermi ve satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında metamfetamin ile 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

E.Ş.Y.(E-45) isimli şahıs tutuklanırken soruşturma sürüyor

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24/03/2022 13:52