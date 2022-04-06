Mağusa’da ölü hayvanlar sahile vurdu

Mağusa Maraş Bölgesi’nde henüz nereden geldiği belli olmayan büyükbaş hayvan ölüleri sahile vurdu.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre sahile vuran 12 cansız hayvan tespit edilirken halen açık denizde cansız hayvanların olduğu da belirtiliyor.

Güvenilir kaynağın verdiği bilgiye göre hayvan taşıyan bir geminin Mağusa Limanı’na girmeden önce gemide ölen hayvanları denize attığı ve limana öyle yanaştığından şüphe ediliyor.

Veteriner Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi yetkililerinin olay yerinde olduğu da öğrenildi.

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06/04/2022 14:56