Mağusa’da Örümcek Operasyonu

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15/12/2022

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Mağusa’da Örümcek Operasyonu

15.12.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon(Örümcek Operasyonu) kapsamında,                       Ö.D.(E-58)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet canlı mermi ve toplam 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15/12/2022 13:51
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TAGS: mağusa, örümcek operasyonu
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