Mağusa’da özel eğitim gören çocuklar cimnastikle buluştu

KKTC Cimnastik Federasyonu olarak cimnastiği ülke genelinde 10,000 çocuğa yayma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu hedef doğrultusunda özel gereksinimli çocuklarımızı da cimnastik branşıyla buluşturan Cimnastik Federasyonu, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezindeki (GÖEM) çocuklara cimnastik eğitimi vermeye başladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezindeki çocuklara cimnastik eğitimi verilmeye başlanması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Gazimağusa Özel Eğitim Merkezimizdeki çocuklarımızı cimnastik sporumuzla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Biliyoruz alt yapı malzemelerimiz eksik ve yetersizdir. Ancak biz bu sorunu da en kısa zamanda gidererek çocuklarımıza hak ettikleri ortamı yaratacağız. Bu güzelliğin oluşmasını sağlayan Emirali Evcimen ve İçim Ağlamaz hocamıza çok teşekkür ederiz.”

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02/12/2022 16:37