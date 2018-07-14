Mağusa'da polisten uyuşturucu operasyonu

Gamze Pir BAYKUR

Narkotik ekipleri 21 yaşındaki Raif Davulcular’ın evine düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile hassas terazi ve 2 adet de öğütücü ele geçirdi. Zanlı Davulcular’ın konu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği belirtildi. Zanlı Davulcular bu sabah “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali" ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.