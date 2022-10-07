Mağusa'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı

Mağusa'da satışa hazır paketler haline metamfetamin, MDMA ve hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Polis bir kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 06.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.A.(E-27)’nın kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Polis söz konusu şahsı tutukladı.

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07/10/2022 13:09