Mağusa'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışı

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09/08/2024

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Mağusa'da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışı

Sosyal medya üzerinden yapılan bir reklam büyük bir endişeye neden oldu "Broccoly&Flour" adıyla paylaşılan görselde, kullanıcıların Telegram üzerinden uyuşturucu siparişi verebileceği belirtiliyor. Görselde yer alan konuşmalar ve fiyat listeleri, "broccoli" ve "flour" gibi kod isimlerle uyuşturucunun satıldığını ima ediyor.

Reklamda, siparişlerin kripto para ile ödenebileceği, satışın ise VIP hizmet olarak sunulduğu belirtiliyor. Ayrıca, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, teslimatın yapıldığına dair fotoğraflar ve konum bilgilerinin sağlandığı da vurgulanmış.

Polisin konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor

09/08/2024 20:00
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TAGS: Mağusa’da Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Satışı
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