Mağusa’da tabanca mermisi, Güzelyurt’ta tabanca ve şarjör bulundu

Gazimağusa’da, 01.02.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, A.S.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılık Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 9 adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan 24.01.2022 tarihinde, Esentepe’de meydana gelen “Soygun” meselesinde zanlı olarak tutuklu bulunan M.T.(E-24)’nin sorumluluğunda bulunan Güzelyurt’taki bir ikametgahta yapılan aramada, 9 mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.

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02/02/2022 14:38