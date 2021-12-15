Mağusa’da takdir gören davranış

Mağusa'da Petek Pastaneleri Direktörü Zeynep Kemer, Andreas Pavlikkas isimli Kıbrıslı Rumun düşürdüğü, içinde 550 euro olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Olayı sosyal medyadan paylaşan cüzdanın sahibi Andreas Pavlikkas, Kemer'e bu davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Andreas Pavlikkas'ın paylaşımı şöyle:

Bir ay önce Mağusa’ya gittiğimde cüzdanımı kaybettim. Bir yerlerde düşmüştü. Ben olayı unutmuşken, bir Kıbrıslı Türk'ten, içindeki parayla (550 euro) cüzdanımı bulduğunu ve gelip almamı söyleyen bir mesaj aldım.

Bugün Mağusa'da sahibi olduğu pastanede buluştuk ve tanıştıktan sonra cüzdanı bana verdi.

Zeynep Kemer çok teşekkür ederim! Hareketini gerçekten takdir ediyorum.

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15/12/2021 20:31