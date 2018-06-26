Mağusa'da trafik kazası!

Mağusa'da Sakarya çemberinde meydana gelen kaza sonucu bir araç devrilerek yan yattı.

Mağusa’da saat 11.10 sıralarında meydana gelen kazada, Sakarya Çemberi üzerine süratli giren salon araç, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıktıktan sonra kaldırımı da aşan araç toprak zemin üzerinde yan yatarak durabildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Araç Sürücüsünün olay yerine gelen Ambulans ile Mağusa Hastanesine kaldırıldığı ve müşahade altına alındığı öğrenildi.

KAYNAK: DETAY GAZETESİ