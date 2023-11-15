Mağusa'da tribünler doldu taştı, derbi geliri meleklere bağışlandı

Gazimağusa'da derbi heyecanı, tribünlerin dolması ve olay yaşanmadan gecenin sona ermesi kamuoyunda takdirle karşılandı.

Puan kayıpsız lider çıktığı derbide Yonpaş Dumlupınar ilk kaybını Mağusa Türk Gücü karşısında yaşarken tribünleri ve çevre duvarları dolduran yaklaşık 4 bin seyirci unutulmaz bir futbol gecesi yaşadı.

Dr.Fazıl Küçük Stadı'nın tribünleri derbi ilgisi karşısında yetersiz kalırken Mağusa Türk Gücü Kulübü'nün stat inşa etme başvurusu tekrar gündeme geldi. Hükümet yetkililerinden arazi sağlanması konusunda destek isteyen MTG Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, stadın kendi kaynakları ile inşa edilmesinin planlandığını açıkladı.

Yonpaş Dumlupınar'dan teşekkür

Yonpaş Dumlupınar Kulübü yaptığı açıklamada Mağusa Türk Gücü maçı hasılatının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandığını duyurdu. Katkı koyan sporseverlere teşekkür edilirken gelirin 142,875 TL olduğu belirtildi.