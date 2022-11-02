Mağusa'da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu

13 gram hintkeneviri ve para bulundu

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02/11/2022

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Mağusa'da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu

 

Mağusa'da dün gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilen para bulundu. Polis bir kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.L.D.(E-21)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan arama neticesinde, toplam 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1000 ABD Doları,100 Euro ve 2,815 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor

02/11/2022 13:14
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TAGS: uyuşturucu operasyonu
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