Mağusa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 26.10.2021 tarihinde, 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.(E-34)’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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27/10/2021 12:17