Mağusa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
27/10/2021
Gazimağusa’da, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 26.10.2021 tarihinde, 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.(E-34)’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.