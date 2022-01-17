Mağusa'da yönlendirici tabelâlar hasara uğratıldı

Mağusa'da Othello Kalesi önünde yönlendirici tabelâlar hasara uğratıldı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mağusa İnisiyatifi aktivisti Serdar Atai yaşanan olaya tepki gösterdi.

Atai, Shakespeare büstününün çalınmasının ardından güvenlik kameralarına acil ihtiyaç duyulduğuna dikkat çektiklerinini ancak sonuç alınamadığını ifade etti.

Atai’nin paylaşımı şu şekilde:

"Mağusa Suriçi Othello Kalesi önünde Vandalizm bitmiyor! Şekspir'in büstü çalındığında güvenlik kameralarına acil ihtiyaç olduğunu bir kez daha yazıp söylemiştik. Aynı noktada bu sefer de MASDER'in yönlendirici tabelâları hedef alınıp zarara uğratıldı. Şekspir büstü faili meçhul kalmaya devam ettikçe, bu tip olaylar da yaşanmaya devam edecektir."

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17/01/2022 16:31