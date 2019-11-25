Mağusa’daki apartman yangını kontrol altına alındı

Mağusa'nın Gülseren bölgesinde saat 17.00 sıralarında bir aparman dairesinin 3. katında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında panik olarak apartmanın damına çıkan bazı apartman sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Yangının kontrol altına alınması sonrasında soğutma çalışmalarına başlandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Bugün saat 16.50 sıralarında Gazimağusa da Gülseren Yolu üzerinde Gilberto Pelayo NOVEMA’ya ait Utkan Apartmanı 8 nolu dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 8 apartman sakininin tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

25/11/2019 19:31