'Mağusa'dan Londra'ya Müze Yolculuğu' semineri bu akşam



'Gazimağusa'dan Londra'ya Müze Yolculuğu' semineri, Lefkoşa'da 6 Mart Cuma günü (bugün), Naci Talat Vakfı'nda, saat 18,30-20.00'de gerçekleşiyor. Seminer Prof.Dr.Uğur Dağlı tarafından sunulacak.

Londra’da Müze araştırmasına neden olan Mağusa Kent Müzesi çalışmalarının sunumu ile başlayacak olan seminer, daha sonra AB Bursu kapsamında ICMAH kurumunun gözetiminde gerçekleşen 2 aylık müze araştırma çalışmasına yönelik sunum ile devam edecek. Bu bölümde özellikle Londra’daki 7 müze üzerinde yapılan derinlemesine araştırmanın sonuçları paylaşılacak, Ayrıca seminer Kuzey Kıbrıs’taki çağdaş müze çalışmalarına ışık tutacak.

06/03/2020 15:29