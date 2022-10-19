Mağusalı çevre kirliliğine isyan etti!

Gazimağusa Laguna Bölgesi’ndeki çevre kirliliği vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, çevreye ve denize verilen zararı fotoğraflayarak Haber Kıbrıs’a ulaştırdı.

Öte yandan doğaya atılan atıkların sadece çevreye değil denizde yaşayan canlılara da zarar verdiğini vurgulayan vatandaşlar, denize ve deniz kenarına atılan atıkların genellikle şişe ve plastik ambalajlı çöpler olduğunu belirtti.

Mağusa’da genel anlamda oluşan çöp birikintileri vatandaşların ciddi isyanına neden oluyor. Vatandaş yetkililere çağrıda bulunarak Mağusa halkının sık uğrak yerlerinden olan Laguna Bölgesi’nin bir an önce bu çöplerden kurtulmasını istedi.

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19/10/2022 14:43