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Mağusalı Mert, O Ses Türkiye'yi salladı

Mağusalı Mert Yılmaz, sesi ve yorumuyla "O Ses Türkiye"yi salladı.

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11/11/2019

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Mağusalı Mert, O Ses Türkiye'yi salladı

TV8’de yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışmasına ülkemizden katılan Mert Yılmaz geçtiğimiz sezon birincisi Lütfiye Özipek’in de katıldığı “Roxanne” şarkısı ile 4 jüri üyesini kendine hayran bıraktı.

Performansı oldukça beğenilen Yılmaz ile Beyazıt Öztürk ve Murat Boz sahnede “Roxanne” şarkısı ile düet yaparken, ülkemizi temsil etmek üzere “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan “Mert Yılmaz” Murat Boz ile yarışmaya devam etme kararı verdi.

Ülkemiz ses sanatçılarından olan “Mert Yılmaz” aslen Mağusalı ve aynı zaman da enstrüman sanatçısı.

11/11/2019 09:49
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TAGS: mert yılmaz, o ses türkiye
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