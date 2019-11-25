Mağusalılar Buluşma ve Dayanışma Gecesi Gerçekleşti

'Mağusalılar Buluşma ve Dayanışma Gecesi' Londra'da gerçekleşti. Etkinliğe onur konuğu olarak KKTC 3.Cumhurbaşkanı ve eski Başbakanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen dayanışma gecesinde, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliğine vurgu yapıldı.

Düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir ise Gazi İlkokulu ve Canbulat İlkokulu'na bağışlanacak.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu ile bir araya gelen Derviş Eroğlu, KTGBİ hakkında bilgi aldı ve gençlerin örgütlenme konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti ve destek sözü verdi.

25/11/2019 10:20