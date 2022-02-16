Mağusa'nın bazı köylerine yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın altı saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek)’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu.”

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16/02/2022 19:19