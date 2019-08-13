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Mağusa’nın İncisi İnciraltı Meze Restorant’ta Alihan İle Bayram Coşkusu

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13/08/2019

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Mağusa’nın İncisi İnciraltı Meze Restorant’ta Alihan İle Bayram Coşkusu

Arabesk ve Fantezi Müziğin güçlü seslerinden Alihan Kurban Bayramın 1’inci günü Mağusa’nın incisi İnciraltı Meze Restorant’ta sevenleriyle buluştu.

“Sahte Sevgililer, Sevda Mevsimi, Bu Kadın Neden Ağlıyor, Sana mı Tapacaktım” gibi birbirinden güzel bestelerini, Mağusa’nın incisi İnciraltı Meze Restorant’ta sevenleri için seslendirdi.

Kurban Bayramın 1’inci günü Alihan’ı dinlemeye gelen konuklar doyasıya eğlendi.

(MHA)

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TAGS: Mağusa, İnciraltı Meze Restorant, alihan
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