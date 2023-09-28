Mahalle Anneleri Projesi sürüyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu eğitim danışmanlarından Prof. Dr. Gültegin Ögel önderliğinde yürütülen Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) sürüyor.

Açıklamaya göre, 5 yıldır süren proje dahilinde Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve uzman klinik psikolog Nilgün Tekyaprak tarafından Gönyeli/Alayköy Belediyesi, Gazimağusa MAGEM, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinden seçilen kişilere “bağımlılık ve farkındalık eğitimi” verildi.

Bağımlılık eğitimi alan yeni annelerin ikinci adım olarak Prof Dr. Kültegin Öge ve uzman psikolog Sema Balık Okutan tarafından verilecek eğitimlere devam etmesi ve yaşadıkları sosyal çevrede diğer annelerin bağımlılıkla ilgili bilinçlendirilmesine katkı koymaları hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Komisyon Başkanı Hatipoğlu “bağımlılıkla mücadelede titizlikle hareket ettiklerini, meselenin, bireylerin, baştan sona hayat örgülerini ilgilendiren hassasiyete neden olabileceğini, bu yüzden bağımlılıkla ilgili eğitimlerin ücra bir köydeki anneye ulaşıncaya kadar devam edeceğini” belirtti.