Mahalle yanarken saçını taradı! Tepkiler çığ gibi

ABC News’un tanınmış muhabiri David Muir, Los Angeles’taki ölümcül yangınlarla ilgili canlı yayında çekim yaparken, 'yanmaya dayanıklı ceketini tahta mandallarla sıkıştırdığı' fark edilince sosyal medyada dalga konusu oldu.

Muhabir Muir, Pacific Palisades’te arkasındaki enkazı işaret ederek haberi sunuyordu. Ancak dönüp arkasını gösterdiğinde ceketin arkasındaki mandallar dikkatlerden kaçmadı. "Arkamda gördüğünüz gibi" diyerek enkazı işaret eden Muir’in ceketine tutturulmuş mandallar, ceketin bol durmasını engelleyip, atletik fiziğini ön plana çıkaracak şekilde sıkıştırılmıştı.

"FİT GÖRÜNÜYORSUN AMA BİZİM MAHALLEMİZ YANIYOR!"

ABD'li televizyon yapımcısı Jack Osbourne, sosyal medyadan "Kardeşim güzel ceket... Mandallarla fit bir görünüm yakaladığın için mutluyum ama bizim şehrimiz yanıyor!" eleştirisinde bulundu. Bazı kullanıcılar ise muhabiri "acınası" ve "narsist" olarak nitelendirdi.

"BAŞTAN AŞAĞI SAHTE BİRİSİ"

Gazeteci Paul V. Rea ise daha sert bir yorum yaparak, "Baştan aşağı sahte birisi" dedi ve Muir’i, "temelde sadece bir saç modeliyle haber metni okuyan biri" olarak tanımladı.

New York Post’a göre giysilerin düzgün oturması için mandal kullanmak, geleneksel terzilik yöntemlerinin mümkün olmadığı durumlarda televizyon dünyasında sıkça başvurulan bir yöntem. Ancak Muir’in, tamamen yıkılmış binaların önünde bu yönteme başvurması, şehrin yangınla küle döndüğü bir ortamda garip ve uygunsuz bulundu.

YANGIN FELAKETİ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan bu görüntülerin yankılandığı esnada, Los Angeles'taki Sunset Fire yangını şehri kasıp kavurmaya devam ediyor. Yangın nedeniyle ünlü Hollywood Walk of Fame, TCL Çin Tiyatrosu ve Hollywood Bowl’un bulunduğu bölgelerde 100 bini aşkın kişi tahliye edildi. Yangının sebep olduğu kayıpların tam boyutu ise hâlâ belirsiz.