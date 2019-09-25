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Mahalleli hastalık yaymasından korkuyor…

Lefkoşa'da Mücahitler Sitesi yakınlarında çöp konteynerine atılan hayvan kemikleri mahallelinin tepkisine neden oldu…

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25/09/2019

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Mahalleli hastalık yaymasından korkuyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa'da Mücahitler Sitesi yakınlarında bir çöp konteynerine hayvan kemikleri atıldı. Mahalleli duruma sosyal medya üzerinden isyan etti.

Sıcak havanın etkisi ile hayvan kemikleri üzerindeki et parçalarının kokuya neden olduğuna dikkat çeken mahalleli hayvan kemiklerini bölgede bulunan bir kasabın attığını savunuyor.

Çöplerin hafta bir toplandığına vurgu yapan mahalleli “Atan başkası kokusunu çeken biziz” yorumunda bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin denetimlerini arttırması gerektiğine dikkat çeken mahalleli, hayvan kemiklerinin hastalık yaymasından korktuklarını kaydetti.

 

 

25/09/2019 11:06

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